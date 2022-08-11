Росія думає про перенесення "референдуму" і готує ще один батальйон, - ISW

Російські окупанти формують в Орловській області ще один так званий добровольчий батальйон, а також думають про перенесення "референдуму" про анексію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
За повідомленням Інституту, українські чиновники оцінили вибух у Криму 9 серпня як початок контрнаступу України на півдні. Експерти припускають, що ЗСУ очікують інтенсивні битви в серпні і вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.
Аналітики стверджують, що "російські офіційні особи залишаються стурбованими з приводу атаки на авіабазу в окупованому Росією Криму".
Супутникові знімки підтвердили повідомлення військово-повітряних сил України про те, що атака знищила, щонайменше, вісім російських літаків, що суперечить заявам Росії про те, що вибухи не пошкодили жоден літак і не були результатом атаки.
Ключові висновки аналітиків ISW:
Нагадаємо, що 9 серпня в окупованому Криму прогриміли вибухи на авіабазі в Новофедорівці.
Після цього ЗСУ підтвердили знищення 9 літаків на авіабазі.
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