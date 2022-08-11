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Росія думає про перенесення "референдуму" і готує ще один батальйон, - ISW

Фото: у Росії готують ще один батальйон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти формують в Орловській області ще один так званий добровольчий батальйон, а також думають про перенесення "референдуму" про анексію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За повідомленням Інституту, українські чиновники оцінили вибух у Криму 9 серпня як початок контрнаступу України на півдні. Експерти припускають, що ЗСУ очікують інтенсивні битви в серпні і вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

Аналітики стверджують, що "російські офіційні особи залишаються стурбованими з приводу атаки на авіабазу в окупованому Росією Криму".

Супутникові знімки підтвердили повідомлення військово-повітряних сил України про те, що атака знищила, щонайменше, вісім російських літаків, що суперечить заявам Росії про те, що вибухи не пошкодили жоден літак і не були результатом атаки.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські офіційні особи "залишаються стурбованими з приводу атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму".
  • Зміна планів Кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, змінять дату референдумів про анексію в окупованій Україні. Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли б прийняти Україна або захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, крім капітуляції України.
  • Як повідомляється, в останні тижні Іран почав тренувати російські сили на іранських системах БПЛА, демонструючи поглиблення військового співробітництва між Іраном і Росією.
  • Російські війська вели наземні атаки на захід від Ізюма.
  • Окупанти продовжували обмежені наземні наступи на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, домоглися незначних успіхів у цих районах.
  • Російські війська домоглися незначних успіхів на північний захід від міста Донецька і продовжують спроби просунутися на північний захід від нинішніх плацдармів в околицях міста Донецька.
  • Загарбники провели численні безуспішні наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова.
  • Російські війська провели невдалу бойову розвідку на північному заході Херсонської області.
  • Повідомляється, що в Орловській області Росії формується добровольчий батальйон.

Нагадаємо, що 9 серпня в окупованому Криму прогриміли вибухи на авіабазі в Новофедорівці.

Після цього ЗСУ підтвердили знищення 9 літаків на авіабазі.

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Війна Росії проти України