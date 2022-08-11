ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія думає про перенесення "референдуму" і готує ще один батальйон, - ISW

Новость на русском →
Четвер 11 серпня 2022 05:51
Росія думає про перенесення "референдуму" і готує ще один батальйон, - ISW Фото: у Росії готують ще один батальйон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти формують в Орловській області ще один так званий добровольчий батальйон, а також думають про перенесення "референдуму" про анексію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За повідомленням Інституту, українські чиновники оцінили вибух у Криму 9 серпня як початок контрнаступу України на півдні. Експерти припускають, що ЗСУ очікують інтенсивні битви в серпні і вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

Аналітики стверджують, що "російські офіційні особи залишаються стурбованими з приводу атаки на авіабазу в окупованому Росією Криму".

Супутникові знімки підтвердили повідомлення військово-повітряних сил України про те, що атака знищила, щонайменше, вісім російських літаків, що суперечить заявам Росії про те, що вибухи не пошкодили жоден літак і не були результатом атаки.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські офіційні особи "залишаються стурбованими з приводу атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму".
  • Зміна планів Кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, змінять дату референдумів про анексію в окупованій Україні. Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли б прийняти Україна або захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, крім капітуляції України.
  • Як повідомляється, в останні тижні Іран почав тренувати російські сили на іранських системах БПЛА, демонструючи поглиблення військового співробітництва між Іраном і Росією.
  • Російські війська вели наземні атаки на захід від Ізюма.
  • Окупанти продовжували обмежені наземні наступи на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, домоглися незначних успіхів у цих районах.
  • Російські війська домоглися незначних успіхів на північний захід від міста Донецька і продовжують спроби просунутися на північний захід від нинішніх плацдармів в околицях міста Донецька.
  • Загарбники провели численні безуспішні наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова.
  • Російські війська провели невдалу бойову розвідку на північному заході Херсонської області.
  • Повідомляється, що в Орловській області Росії формується добровольчий батальйон.

Нагадаємо, що 9 серпня в окупованому Криму прогриміли вибухи на авіабазі в Новофедорівці.

Після цього ЗСУ підтвердили знищення 9 літаків на авіабазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк