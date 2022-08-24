ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия доукомплектовывает пехоту моряками и бойцами ракетных войск, - разведка

Новина українською →
Москва, Среда 24 августа 2022 15:54
Россия доукомплектовывает пехоту моряками и бойцами ракетных войск, - разведка Фото: Россия бросает в пехоту моряков, морпехов и бойцов ракетных войск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское военное руководство бросает в пехоту моряков и бойцов из подразделений ракетных войск. Они проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, по состоянию на 22 августа в подразделениях ракетных войск РФ лишь 1% бойцов согласились добровольно воевать против Украины.

В то же время командиры частей морской пехоты жалуются, что их военных используют не по назначению. Их бросают в бой в составе мотострелковых подразделений, где морпехи несут потери.

"Они несут значительные потери в личном составе. Среди них - большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье", - говорится в сообщении.

Доукомплектовывают российские подразделения моряками, экипажами флотилий. Перед отправкой на фронт они проходят базовую подготовку в течение двух недель.

Напомним, в Минобороны Британии заявили, что Россия потеряла в войне против Украины более 80 тысяч военных, если считать погибших, раненых и дезертиров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине Российская Федерация
NEWS
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам