ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія доукомплектовує піхоту моряками та бійцями ракетних військ, - розвідка

Новость на русском →
Москва, Середа 24 серпня 2022 15:54
Росія доукомплектовує піхоту моряками та бійцями ракетних військ, - розвідка Фото: Росія кидає у піхоту моряків, морпіхів та бійців ракетних військ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське військове керівництво кидає у піхоту моряків та бійців з підрозділів ракетних військ. Вони проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, станом на 22 серпня у підрозділах ракетних військ РФ лише 1% бійців погодилися добровільно воювати проти України.

Водночас командири частин морської піхоти скаржаться, що їх військових використовують не за призначенням. Їх кидають у бій у складі мотострілецьких підрозділів, де морпіхи зазнають втрат.

"Вони зазнають значних втрат в особовому складі. Серед них - великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі", - йдеться у повідомленні.

Доукомплектовують російські підрозділи моряками, екіпажами флотилій. Перед відправкою на фронт вони проходять базову підготовку протягом двох тижнів.

Нагадаємо, у Міноборони Британії заявили, що Росія втратила у війні проти України понад 80 тисяч військових, якщо рахувати загиблих, поранених та дезертирів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів