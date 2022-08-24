Росія доукомплектовує піхоту моряками та бійцями ракетних військ, - розвідка

Російське військове керівництво кидає у піхоту моряків та бійців з підрозділів ракетних військ. Вони проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, станом на 22 серпня у підрозділах ракетних військ РФ лише 1% бійців погодилися добровільно воювати проти України.

Водночас командири частин морської піхоти скаржаться, що їх військових використовують не за призначенням. Їх кидають у бій у складі мотострілецьких підрозділів, де морпіхи зазнають втрат.

"Вони зазнають значних втрат в особовому складі. Серед них - великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі", - йдеться у повідомленні.

Доукомплектовують російські підрозділи моряками, екіпажами флотилій. Перед відправкою на фронт вони проходять базову підготовку протягом двох тижнів.