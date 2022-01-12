Россия допускает военный ответ на "угрозы" своей безопасности

Сегодня завершилось заседание Совета Россия-НАТО. Кремль предполагает военный ответ в случае "угрозы" своей безопасности, если НАТО продолжит расширение на восток путем вступления других стран в свой состав.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко во время брифинга .

По словам Грушко, Российская Федерация прибегнет ко всем мерам, в том числе политическим и военно-техническим, если НАТО будет угрожать ее безопасности расширением собственного состава на востоке.

"Будем принимать все меры - политические и военно-технические - для того, чтобы не допустить какого-либо ущемления законных интересов оборонной безопасности России", - заявил Грушко.