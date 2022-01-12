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Росія припускає військову відповідь на "загрози" своїй безпеці

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Середа 12 січня 2022 19:53
Росія припускає військову відповідь на "загрози" своїй безпеці Фото: Россия допускает военный ответ на «угрозы» своей безопасности (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні завершилось засідання Ради Росія-НАТО. Кремль припускає військову відповідь у разі "загрози" своїй безпеці, якщо Альянс продовжить розширення на схід шляхом вступу інших країн до свого складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка під час брифінгу.

За словами Грушка, Російська Федерація вдасться до усіх заході, в тому числі політичних й військово-технічних, якщо НАТО загрожуватиме її безпеці розширенням власного складу на сході.

"Вживатимемо всіх заходів - політичних і військово-технічних - для того, щоб не допустити будь-якого обмеження законних інтересів оборонної безпеки Росії", - заявив Грушко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про основні вимоги Міністерства оборони РФ під час сьогоднішнього засідання Ради Росія-НАТО.

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НАТО Російська Федерація
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