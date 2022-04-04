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Россия должна понести строгую ответственность: в Японии отреагировали на "резню в Буче"

Новина українською →
Токио, Понедельник 04 апреля 2022 13:49
Россия должна понести строгую ответственность: в Японии отреагировали на "резню в Буче" Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил жестокие убийства мирных жителей Бучи. Он призвал привлечь Россию к строгой ответственности за эти преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Я глубоко поражен тем фактом, что на окраинах Киева совершают ужасные зверства против мирных жителей. Убийство невинных гражданских лиц является нарушением международного гуманитарного права. Это совершенно невыносимо, и Япония самым решительным образом осуждает это. Россия должна понести строгую ответственность за эти действия", - призвал премьер.

Напомним, сегодня Главное управление разведки Минобороны опубликовало имена российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче.

Добавим, Польша инициировала создание международной комиссии для расследования трагических событий в Буче.

Тем временем Европейский союз осудил действия российских военных и массовые убийства гражданских лиц под Киевом. ЕС заявил, что причислит трагедию в Буче к списку зверств в Европе.

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