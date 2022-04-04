Росія має понести сувору відповідальність: в Японії відреагували на "різанину в Бучі"

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив жорстокі вбивства мирних жителів Бучі. Він закликав притягнути Росію до суворої відповідальності за ці злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Я глибоко вражений тим фактом, що на околицях Києва чинять жахливі звірства проти мирних жителів. Вбивство безневинних цивільних осіб є порушенням міжнародного гуманітарного права. Це абсолютно нестерпно, і Японія найрішучішим чином засуджує це. Росія повинна понести сувору відповідальність за ці дії", - закликав прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні Головне управління розвідки Міноборони опублікувало імена російських окупантів, причетних до воєнних злочинів у Бучі.

Додамо, Польща ініціювала створення міжнародної комісії для розслідування трагічних подій у Бучі.

Тим часом Європейський союз засудив дії російських військових і масові вбивства цивільних осіб під Києвом. ЄС заявив, що зарахує трагедію в Бучі до списку звірств в Європі.

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