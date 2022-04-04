ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія має понести сувору відповідальність: в Японії відреагували на "різанину в Бучі"

Новость на русском →
Токіо, Понеділок 04 квітня 2022 13:49
Росія має понести сувору відповідальність: в Японії відреагували на "різанину в Бучі" Фото: премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив жорстокі вбивства мирних жителів Бучі. Він закликав притягнути Росію до суворої відповідальності за ці злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Я глибоко вражений тим фактом, що на околицях Києва чинять жахливі звірства проти мирних жителів. Вбивство безневинних цивільних осіб є порушенням міжнародного гуманітарного права. Це абсолютно нестерпно, і Японія найрішучішим чином засуджує це. Росія повинна понести сувору відповідальність за ці дії", - закликав прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні Головне управління розвідки Міноборони опублікувало імена російських окупантів, причетних до воєнних злочинів у Бучі.

Додамо, Польща ініціювала створення міжнародної комісії для розслідування трагічних подій у Бучі.

Тим часом Європейський союз засудив дії російських військових і масові вбивства цивільних осіб під Києвом. ЄС заявив, що зарахує трагедію в Бучі до списку звірств в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Буча Війна Росії проти України
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні