В ЕС заявили, что внесут "резню в Буче" в список зверств в Европе

Европейский союз осудил действия российских военных и массовые убийства гражданских лиц под Киевом. ЕС заявил, что причислит трагедию в Буче к списку зверств в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросовета.

"Свидетельства огромного числа погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле", - говорится в сообщении.

Также Евросоюз заявил, что ответственность за совершенные действия ложится на военных, которые захватили города под Киевом, руководство армии и российские власти.

В заявлении говорится, что Евросоюз поддерживает прокуроров Международного уголовного суда и генпрокурора Украины, которые начали расследование военных преступлений. Более того, анонсированы новые санкции против России.

"Мы полностью солидарны с Украиной и украинским народом в эти мрачные для всего мира часы. ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке ускорит работу над дальнейшими санкциями в отношении России. Президент Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить эту войну", - добавили в ЕС.