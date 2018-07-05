Россия должна освободить политзаключенных немедленно, - посольство США в Украине

Посольство США В Украине осудило приговор для крымского активиста Владимира Балуха

Российская Федерация (РФ) должна немедленно освободить всех политических заключенных. Об этом в Twitter заявило посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Украине, комментируя приговор для крымского активиста Владимира Балуха.

"Крымского активиста Владимира Балуха, который с марта голодает в знак протеста, только что был приговорен к 5 годам заключения за очень сомнительными обвинениями. Россия должна освободить политических заключенных сейчас", - заявили в посольстве.

Напомним, подконтрольный России Раздольненский районный суд в Крыму украинского активиста Владимира Балуха приговорил к 5 годам колонии общего режима и назначил штраф 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен, - ред.) по второму уголовному делу вроде с дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Защита Владимира Балуха намерен подавать апелляцию на решение Раздольненского районного суда Крыма.