Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Россия должна освободить политзаключенных немедленно, - посольство США в Украине

НовостиОбщество    05.07.2018 - 19:58
Фото: Владимир Балух (facebook.com/krym.org)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/krym.org)

Посольство США В Украине осудило приговор для крымского активиста Владимира Балуха

Российская Федерация (РФ) должна немедленно освободить всех политических заключенных. Об этом в Twitter заявило посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Украине, комментируя приговор для крымского активиста Владимира Балуха.

"Крымского активиста Владимира Балуха, который с марта голодает в знак протеста, только что был приговорен к 5 годам заключения за очень сомнительными обвинениями. Россия должна освободить политических заключенных сейчас", - заявили в посольстве.

Напомним, подконтрольный России Раздольненский районный суд в Крыму украинского активиста Владимира Балуха приговорил к 5 годам колонии общего режима и назначил штраф 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен, - ред.) по второму уголовному делу вроде с дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Защита Владимира Балуха намерен подавать апелляцию на решение Раздольненского районного суда Крыма.

Порошенко назвал расправой "судебный приговор" Балуху Геращенко призвала ВР принять обращение к ПА ОБСЕ для освобождения политзаключенных
Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь