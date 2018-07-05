Росія повинна звільнити політв'язнів негайно, - посольство США в Україні

Посольство США В Україні засудило вирок для кримського активіста Володимира Балуха

Російська Федерація (РФ) повинна негайно звільнити усіх політичних в'язнів. Про це у Twitter заявило посольство Сполучених Штатів Америки (США) в Україні, коментуючи вирок для кримського активіста Володимира Балуха.

"Кримського активіста Володимира Балуха, котрий з березня голодує на знак протесту, щойно було засуджено до 5 років ув'язнення за дуже сумнівними обвинуваченнями. Росія повинна звільнити політичних в'язнів зараз", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму українського активіста Володимира Балуха засудив до 5 років колонії загального режиму і призначив штраф 10 тисяч рублів (близько 4 тис. гривень, - ред.) по другій кримінальній справі начебто з дезорганізації роботи ізолятора тимчасового утримання.

Захист Володимира Балуха має намір подавати апеляцію на рішення Роздольненського районного суду Криму.