Россия должна обеспечить доступ к Азовскому морю, - МИД Германии

Фото: Михаэль Рот (flickr.com)

В Германии призвали Украину и Россию воздержаться от эскалации

Российская Федерация должна обеспечить доступ к Азовскому морю. Об этом заявил государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Рот в комментарии по поводу захвата украинских кораблей заявил, что российская сторона должна обеспечить доступ к Азовскому морю. Он также добавил, что Россия и Украина должны воздержаться от эскалации.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия открыла Керченский пролив для гражданских судов после инцидента с захватом украинских кораблей в Азовском море.

Также ранее стало известно, что Канада потребовала от России вернуть Украине захваченные корабли. Кроме того, на российскую агрессию в Азовском море уже отреагировали в США, Евросоюзе, Германии, Польше и странах Балтии.

Отметим, в связи с захватом кораблей Вооруженные силы Украины и СБУ привели в полную боевую готовность, а силовые структуры МВД перешли на усиленный режим работы. Кроме того, сегодня в Верховной раде состоится голосование о введении военного положения в Украине. Ночью с таким предложением выступил президент Петр Порошенко, а Совет национальной безопасности и обороны поддержал это решение.