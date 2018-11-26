Росія має забезпечити доступ до Азовського моря, - МЗС Німеччини

Фото: Міхаель Рот (flickr.com)

У Німеччині закликали Україну і Росію утриматися від ескалації

Російська Федерація має забезпечити доступ до Азовського моря. Про це заявив державний міністр у справах Європи МЗС Німеччини Міхаель Рот, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Рот у коментарі з приводу захоплення українських кораблів заявив, що російська сторона повинна забезпечити доступ до Азовського моря. Він також додав, що Росія і Україна повинні утриматися від ескалації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відкрила Керченську протоку для цивільних суден після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі.

Також раніше стало відомо, що Канада вимагає від Росії повернути Україні захоплені кораблі. Крім того, на російську агресію в Азовському морі вже відреагували в США, Євросоюзі, Німеччини, Польщі та країнах Балтії.

Зазначимо, у зв'язку із захопленням кораблів Збройні сили України та СБУ привели в повну бойову готовність, а силові структури МВС перейшли на посилений режим роботи. Крім того, сьогодні у Верховній раді відбудеться голосування про введення воєнного стану в Україні. Вночі з такою пропозицією виступив президент Петро Порошенко, а Рада національної безпеки і оборони підтримала це рішення.