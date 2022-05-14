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Россия должна нести ответственность за свои злодеяния, - глава МИД Японии

Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министры иностранных дел Японии и других стран-членов "Большой семерки" договорились о том, что международное сообщество должно оставаться объединенным в сохранении жестких санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Министр иностранных дел Йошимаса Хаяси заявил, что Россия должна понести ответственность за свои злодеяния. Также японский дипломат назвал действия Российской Федерации неприемлемыми.

Напомним, министры иностранных дел группы G7 проводят встречу 13-14 мая. Ежегодная встреча, которая продлится до субботы, собирает высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза на балтийском курорте Вайссенхаус.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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ЯпонияG7Санкции против России