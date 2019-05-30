Россия добыла 9 млрд кубометров газа из украинских месторождений в Крыму

Россия добыла с месторождений в аннексированном ею Крыму более 9 миллиардов кубометров газа из украинских месторождений. Об этом сообщила генеральный директор компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам Нежновой сейчас украинские буровые вышки, которые Россия присвоила после аннексии полуострова, находятся в очень плохом состоянии.

"На сегодняшний день Россия нелегитимно из всех месторождений, которые принадлежат Украине, уже добыла 9,2 млрд кубометров. Когда я видела наши буровые "Петр Годованец" и "Украина", на них закрасили названия. Визуально буровые вышки в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году", - отметила она.

Гендиректор "Черноморнефтегаза" добавила, что россияне не вкладывают средства в месторождения и оборудование.

"Все работает на истощение", - отметила Нежнова.

По данным "Нафтогаза", сейчас Россия использует недра девяти месторождений "Черноморнефтегаза".

Напомним, Печерский районный суд города Киева отменил арест имущества латвийского миллионера Василия Мельника по делу о "вышках Бойко", наложенный в августе 2018 года по делу о завладении средствами "Нафтогаза Украины" в сумме 1,7 млрд грн.