Росія видобула 9 млрд кубометрів газу з українських родовищ у Криму

Росія видобула із родовищ в анексованому нею Криму понад 9 мільярдів кубометрів газу з українських родовищ. Про це повідомила генеральний директор компанії "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зі слів Нєжнової наразі українські бурові вишки, які Росія привласнила після анексії півострова, перебувають у дуже поганому стані.

"На сьогодні Росія нелегітимно з усіх родовищ, які належать Україні, вже видобула 9,2 млрд кубометрів. Коли я бачила наші бурові "Петро Годованець" і "Україна", на них зафарбували назви. Візуально бурові вишки в дуже поганому стані, в порівнянні з тим, як вони виглядали 2014 року", - зазначила вона.

Гендиректор "Чорноморнафтогазу" додала, що росіяни не вкладають кошти в родовища та в обладнання.

"Усе працює на виснаження", - зазначила Нєжнова.

За даними "Нафтогазу, наразі Росія використовує надра дев’ятьох родовищ "Чорноморнафтогазу".

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва скасував арешт майна латвійського мільйонера Василя Мельника у справі про "вишки Бойка", накладений у серпні 2018 року у справі про заволодіння коштами "Нафтогазу України" в сумі 1,7 млрд грн.