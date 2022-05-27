Россия добивается "медленного, но ощутимого прогресса" на Донбассе, - Джонсон

Российская Федерация добивается медленного, однако ощутимого прогресса на Донбассе. Премьер-министр Борис Джонсон призвал помочь Украине в военной сфере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы не убаюкивались из-за невероятного героизма украинцев, которые оттеснили русских от ворот Киева. Я боюсь, что Путин - ценой больших потерь для себя и российских военных - продолжает грызть землю на Донбассе , он продолжает постепенно, медленно, но боюсь, ощутимо продвигаться вперед ",- заявил Джонсон.

По словам премьера, президент России Владимир Путин решил добиться хоть какого-то успеха ценой больших потерь среди своих военных.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Джонсон выразил глубокую надежду на то, что украинцы смогут вернуться к нормальной жизни уже в ближайшее время.

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