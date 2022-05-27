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Россия добивается "медленного, но ощутимого прогресса" на Донбассе, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация добивается медленного, однако ощутимого прогресса на Донбассе. Премьер-министр Борис Джонсон призвал помочь Украине в военной сфере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам премьера, президент России Владимир Путин решил добиться хоть какого-то успеха ценой больших потерь среди своих военных.

"Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы не убаюкивались из-за невероятного героизма украинцев, которые оттеснили русских от ворот Киева. Я боюсь, что Путин - ценой больших потерь для себя и российских военных - продолжает грызть землю на Донбассе, он продолжает постепенно, медленно, но боюсь, ощутимо продвигаться вперед",- заявил Джонсон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Джонсон выразил глубокую надежду на то, что украинцы смогут вернуться к нормальной жизни уже в ближайшее время.

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