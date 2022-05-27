Росія добивається "повільного, але відчутного прогресу" на Донбасі, - Джонсон

Російська Федерація добивається повільного, однак відчутного прогресу на Донбасі. Прем’єр-міністр Борис Джонсон закликав допомогти Україні у військовій сфері.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми не заколисувалися через неймовірний героїзм українців, які відтіснили російських від воріт Києва. Я боюся, що Путін - ціною великих втрат для себе і російських військових - продовжує гризти землю на Донбасі , він продовжує поступово, повільно, але боюся, відчутно просуватися вперед ", - заявив Джонсон.

За словами прем’єра, президент Росії Володимир Путін вирішив досягти хоч якогось успіху ціною великих втрат серед своїх військових.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Джонсон висловив глибоку надію на те, що українці зможуть повернутися до нормального життя вже найближчим часом.

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