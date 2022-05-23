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Джонсон надеется, что украинцы смогут вернуться к нормальной жизни в ближайшее время

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 01:52
Джонсон надеется, что украинцы смогут вернуться к нормальной жизни в ближайшее время Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил глубокую надежду на то, что жители Украины смогут вернуться к нормальной жизни в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Джонсон также заявил, что удвоит усилия по предоставлению Украине продовольствия и гуманитарной помощи.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон говорил о блокаде ключевого портового города Одессы. Премьер-министр заявил, что будет работать над тем, чтобы снять блокаду. После чего Украина сможет экспортировать товары в остальной мир.

Лидеры согласились с необходимостью того, чтобы международное сообщество оставалось единым в своем осуждении путинского варварства.

По мнению Джонсона, обязанностью каждой страны было помочь Украине в ее борьбе за свободу как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Он повторил, что британский народ на 1000% поддерживает народ Украины.

Напомним, Зеленский обсудил с Джонсоном увеличение экспорта аграрной продукции.

Ранее Зеленский обговорил с премьером Британии возможности экспорта украинского зерна.

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Борис Джонсон
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