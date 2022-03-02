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Россия на днях может ввести военное положение, - Подоляк

Автор: Артем Горовенко

Из-за войны России против Украины российская сторона может перейти на военное положение уже на этой неделе. Этот вопрос могут рассмотреть на заседании обеих палат Государственной думы 4 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ", - отметил он.

Напомним, тем временем оппозиционные политики в России призывают массово выходить на акции протеста против войны в Украине. В частности, Алексей Навальный и Михаил Ходорковский обратились к россиянам с призывом выходить на митинги против российского вторжения в Украину.

Тем временем Украина настаивает на полном мировом эмбарго на нефть и газ из России.

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