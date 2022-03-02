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Россиян призывают выйти на протесты против войны в Украине

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Среда 02 марта 2022 13:45
Россиян призывают выйти на протесты против войны в Украине Алексей Навальный (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

Оппозиционные политики в России призывают массово выходить на акции протеста против войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Навального.

Алексей Навальный и Михаил Ходорковский обратились к россиянам с призывом выходить на митинги против российского вторжения в Украину. "Никто не остановит Путина, кроме нас. Каждый день. Выходите на митинги на главную площадь города. Ждать больше нельзя. Начинаем уже сегодня. Поздно бояться!" – пишет Алексей Навальный в своем Twitter.

"Если – для прекращения войны – мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки. Все имеет цену, и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не "быть против войны". Давайте бороться против войны", - написал Навальный.

Михаил Ходорковский также призвал протестовать против военных действий в Украине. "Путин не справляется. Путин завяз в Украине. Чтобы справиться, он бросает туда абсолютно все, что имеет. Полицию, ОМОН, СОБР и так далее", – написал Ходорковский в своих соцсетях.

"Каждый человек, который сейчас выходит на улицы российских городов, каждый, кто выходит на протест – он отвлекает часть сил Путина от убийства украинских граждан", – подчеркнул Ходорковский.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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