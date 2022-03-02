RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія днями може запровадити воєнний стан, - Подоляк

Автор: Артем Горовенко

Через війну Росії проти України російська сторона може перейти на воєнний стан вже цього тижня. Це питання можна розглянути на засіданні обох палат Державної думи 4 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне введення воєнного стану в РФ", - зазначив він.

Нагадаємо, тим часом опозиційні політики у Росії закликають масово виходити на акції протесту проти війни в Україні. Зокрема, Олексій Навальний та Михайло Ходорковський звернулися до росіян із закликом виходити на мітинги проти російського вторгнення в Україну.

Тим часом Україна наполягає на повному світовому ембарго на нафту та газ із Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВоєнний станВійна Росії проти України