Росія днями може запровадити воєнний стан, - Подоляк

Через війну Росії проти України російська сторона може перейти на воєнний стан вже цього тижня. Це питання можна розглянути на засіданні обох палат Державної думи 4 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне введення воєнного стану в РФ", - зазначив він.

Нагадаємо, тим часом опозиційні політики у Росії закликають масово виходити на акції протесту проти війни в Україні. Зокрема, Олексій Навальний та Михайло Ходорковський звернулися до росіян із закликом виходити на мітинги проти російського вторгнення в Україну.

Тим часом Україна наполягає на повному світовому ембарго на нафту та газ із Росії.