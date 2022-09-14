Россия держит в Черном море 5 носителей "Калибров"

Российские оккупанты вывели четыре надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 36 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Корабельная группировка врага в Черном море увеличена до 16 единиц, среди которых на боевом дежурстве - четыре надводных и один подводный носитель ракет типа "Калибр", - отметили военные.

В ОК "Юг" уточнили, что общее снаряжение вражеской корабельной группировки составляет 36 ракет. Кроме этого, в Черном море маневрируют три больших десантных корабля оккупантов.

Граждан призвали оперативно и правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также быть бдительными и не пренебрегать предупреждениями об опасности.