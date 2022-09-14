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Росія тримає у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів"

Фото: Росія тримає у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели чотири надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 36 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні - чотири надводних і один підводний носій ракет типу "Калібр", - зазначили військові.

В ОК "Південь" уточнили, що загальне спорядження ворожого корабельного угрупування становить 36 ракет. Окрім цього, у Чорному морі маневрують три великих десантних кораблі окупантів.

Громадян закликали оперативно та правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також бути пильними й не нехтувати попередженнями про небезпеку.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують атакувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили багато живої сили та техніки загарбників.

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Чорне мореВійна Росії проти України