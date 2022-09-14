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Россия держит в Черном море 5 носителей "Калибров"

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Среда 14 сентября 2022 04:17
Россия держит в Черном море 5 носителей "Калибров" Фото: Россия держит в Черном море 5 носителей "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вывели четыре надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 36 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море увеличена до 16 единиц, среди которых на боевом дежурстве - четыре надводных и один подводный носитель ракет типа "Калибр", - отметили военные.

В ОК "Юг" уточнили, что общее снаряжение вражеской корабельной группировки составляет 36 ракет. Кроме этого, в Черном море маневрируют три больших десантных корабля оккупантов.

Граждан призвали оперативно и правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также быть бдительными и не пренебрегать предупреждениями об опасности.

Напомним, ВСУ продолжают атаковать российских оккупантов на юге Украины. Наши воины уничтожили много живой силы и техники захватчиков.

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