Росія тримає у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів"

Російські окупанти вивели чотири надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 36 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні - чотири надводних і один підводний носій ракет типу "Калібр", - зазначили військові.

В ОК "Південь" уточнили, що загальне спорядження ворожого корабельного угрупування становить 36 ракет. Окрім цього, у Чорному морі маневрують три великих десантних кораблі окупантів.

Громадян закликали оперативно та правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також бути пильними й не нехтувати попередженнями про небезпеку.