ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія тримає у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів"

Новость на русском →
Середа 14 вересня 2022 04:17
Росія тримає у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів" Фото: Росія тримає у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели чотири надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 36 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні - чотири надводних і один підводний носій ракет типу "Калібр", - зазначили військові.

В ОК "Південь" уточнили, що загальне спорядження ворожого корабельного угрупування становить 36 ракет. Окрім цього, у Чорному морі маневрують три великих десантних кораблі окупантів.

Громадян закликали оперативно та правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також бути пильними й не нехтувати попередженнями про небезпеку.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують атакувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили багато живої сили та техніки загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою