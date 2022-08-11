ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр"

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 03:51
Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр" Фото: Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находится 10 российских кораблей, из них 2 - носители "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что укрывается от шторма недалеко от побережья Крыма вражеская группировка из 10 кораблей.

"2 ракетных носителя и 2 ВДК - на боевом дежурстве. Наготове к применению 16 "Калибров", - проинформировали в ОК "Юг".

Следовательно, угроза ракетных ударов остается актуальной. Наши воины призывали соблюдать алгоритмы безопасности - четко и быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное море Война России против Украины
NEWS
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк