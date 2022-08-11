Фото: Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот с видео)

В Черном море сейчас находится 10 российских кораблей, из них 2 - носители "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что укрывается от шторма недалеко от побережья Крыма вражеская группировка из 10 кораблей. "2 ракетных носителя и 2 ВДК - на боевом дежурстве. Наготове к применению 16 "Калибров", - проинформировали в ОК "Юг". Следовательно, угроза ракетных ударов остается актуальной. Наши воины призывали соблюдать алгоритмы безопасности - четко и быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.