ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр"

Новость на русском →
Четвер 11 серпня 2022 03:51
Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр" Фото: Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 10 російських кораблів, із них 2 - носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що укривається від шторму неподалік узбережжя Криму вороже угруповання із 10 кораблів.

"2 ракетних носії та 2 ВДК - на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 "Калібрів", - поінформували в ОК "Південь".

Відтак, загроза ракетних ударів залишається актуальною. Наші воїни закликали дотримуватися алгоритмів безпеки - чітко й швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ знищили пункт управління окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк