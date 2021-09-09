Россия дала повод ввести против нее санкции из-за оккупации Донбасса, - эксперт

Мировое сообщество очень осторожно относится к квалификации происходящего на Донбассе. Сейчас есть возможность кардинально поменять ситуацию и добиваться усиления международного давления на РФ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы" .

Аналитик "Деминициатив" Мария Золкина объясняет, что у Украины есть все необходимые данные и доказательства присутствия и контроля России на Донбассе.

"Почему мы не используем это, чтобы требовать очередного витка санкций? Может его и не будет, но создавать новую повестку дня - переквалификации конфликта - вместо, например, обсуждения формулы Штайнмайера, Украина обязана", - сказала изданию Золкина.