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Россия дала повод ввести против нее санкции из-за оккупации Донбасса, - эксперт

Автор: Владислав Красинский

Мировое сообщество очень осторожно относится к квалификации происходящего на Донбассе. Сейчас есть возможность кардинально поменять ситуацию и добиваться усиления международного давления на РФ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы".

Аналитик "Деминициатив" Мария Золкина объясняет, что у Украины есть все необходимые данные и доказательства присутствия и контроля России на Донбассе.

"Почему мы не используем это, чтобы требовать очередного витка санкций? Может его и не будет, но создавать новую повестку дня - переквалификации конфликта - вместо, например, обсуждения формулы Штайнмайера, Украина обязана", - сказала изданию Золкина.

Ранее ЕС принял решение о продлении персональных санкций против России за оккупацию Крыма.

Напомним, в МИД Украины заявили, что хотят расширить санкционный список.

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ДонбассСанкции