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Будем работать с ЕС. Украина хочет расширения санкций против России за Крым

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Киев, Среда 08 сентября 2021 19:38
Будем работать с ЕС. Украина хочет расширения санкций против России за Крым Фото: Эмине Джапарова, первый заместитель главы МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение ЕС о продлении персональных санкций против России за оккупацию Крыма. В то же время украинская сторона хочет расширить санкционный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.

Как отметила представитель МИД, действие европейских санкций должно продолжаться до того момента, пока Россия не вернет Украине все незаконно оккупированные территории.

"Украина будет работать вместе с ЕС над расширением сферы применения санкций, в частности на лиц, ответственных за нарушения прав человека, включая незаконные аресты 3 и 4 сентября в Крыму", - заявила она.

Отметим, Джапарова говорит о задержании в Крыму четырех крымских татар и заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова российскими силовиками и их последующий арест по делу о якобы "диверсии".

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Санкции против России МИД Украины Крым Эмине Джапарова
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