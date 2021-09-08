Будем работать с ЕС. Украина хочет расширения санкций против России за Крым

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение ЕС о продлении персональных санкций против России за оккупацию Крыма. В то же время украинская сторона хочет расширить санкционный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову .

Как отметила представитель МИД, действие европейских санкций должно продолжаться до того момента, пока Россия не вернет Украине все незаконно оккупированные территории.

"Украина будет работать вместе с ЕС над расширением сферы применения санкций, в частности на лиц, ответственных за нарушения прав человека, включая незаконные аресты 3 и 4 сентября в Крыму", - заявила она.

Отметим, Джапарова говорит о задержании в Крыму четырех крымских татар и заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова российскими силовиками и их последующий арест по делу о якобы "диверсии".