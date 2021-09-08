Будем работать с ЕС. Украина хочет расширения санкций против России за Крым
Министерство иностранных дел Украины приветствует решение ЕС о продлении персональных санкций против России за оккупацию Крыма. В то же время украинская сторона хочет расширить санкционный список.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.
Как отметила представитель МИД, действие европейских санкций должно продолжаться до того момента, пока Россия не вернет Украине все незаконно оккупированные территории.
"Украина будет работать вместе с ЕС над расширением сферы применения санкций, в частности на лиц, ответственных за нарушения прав человека, включая незаконные аресты 3 и 4 сентября в Крыму", - заявила она.
Отметим, Джапарова говорит о задержании в Крыму четырех крымских татар и заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова российскими силовиками и их последующий арест по делу о якобы "диверсии".