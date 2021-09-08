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ЕС согласовал продление персональных санкций против России

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Брюссель, Среда 08 сентября 2021 11:47
ЕС согласовал продление персональных санкций против России Фото: Евросоюз продлевает санкции против России (naslovi eu)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз согласовал продление персональных санкций против России еще на шесть месяцев. Санкции были введены за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление на шесть месяцев запретов на выдачу виз и замораживание активов 177 людям и 44 организациям, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", - отметил журналист.

Он также обратил внимание на то, что санкции против России действуют уже семь лет.

Напомним, ранее Украина ввела санкции против судей и силовиков Российской Федерации за преследование украинцев в Крыму.

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