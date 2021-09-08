ЕС согласовал продление персональных санкций против России
Фото: Евросоюз продлевает санкции против России (naslovi eu)
Европейский союз согласовал продление персональных санкций против России еще на шесть месяцев. Санкции были введены за подрыв территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Послы ЕС дали зеленый свет на продление на шесть месяцев запретов на выдачу виз и замораживание активов 177 людям и 44 организациям, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", - отметил журналист.
Он также обратил внимание на то, что санкции против России действуют уже семь лет.
Напомним, ранее Украина ввела санкции против судей и силовиков Российской Федерации за преследование украинцев в Крыму.