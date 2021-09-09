RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія дала привід ввести проти неї санкції через окупацію Донбасу, - експерт

Автор: Владислав Красінський

Світова спільнота дуже обережно ставиться до кваліфікації того, що відбувається на Донбасі. Зараз є можливість кардинально змінити ситуацію і домагатися посилення міжнародного тиску на РФ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".

Аналітик "Демініціатив" Марія Золкіна пояснює, що в України є всі необхідні дані і докази присутності і контролю Росії на Донбасі.

"Чому ми не використовуємо це, щоб вимагати чергового витка санкцій? Може його і не буде, але створювати новий порядок денний - перекваліфікації конфлікту - замість, наприклад, обговорення формули Штайнмаєра, Україна зобов'язана", - сказала виданню Золкіна.

Раніше ЄС прийняв рішення про продовження персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що хочуть розширити санкційний список.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасСанкції