Росія дала привід ввести проти неї санкції через окупацію Донбасу, - експерт

Світова спільнота дуже обережно ставиться до кваліфікації того, що відбувається на Донбасі. Зараз є можливість кардинально змінити ситуацію і домагатися посилення міжнародного тиску на РФ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори" .

Аналітик "Демініціатив" Марія Золкіна пояснює, що в України є всі необхідні дані і докази присутності і контролю Росії на Донбасі.

"Чому ми не використовуємо це, щоб вимагати чергового витка санкцій? Може його і не буде, але створювати новий порядок денний - перекваліфікації конфлікту - замість, наприклад, обговорення формули Штайнмаєра, Україна зобов'язана", - сказала виданню Золкіна.