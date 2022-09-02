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Россия все чаще признает свою несостоятельность провести псевдореферендумы на оккупированных территориях, - ISW

Фото: РФ признает свою несостоятельность провести псевдореферендумы на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россия все чаще признает, что неспособна провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Агрессор не может захватить желаемые регионы и бороться с местным движением сопротивления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в Кремле хотели до лета 2022 года захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Однако, этот план полностью провалился.

"Неспособность российских военных взять под контроль эти территории подорвала перспективы устроить крупные "операции" - масштабные псевдореферендумы в оккупированных регионах", - указали в ISW.

В Институте изучения войны предполагают, что Москва "будет продолжать распространять концепцию масштабных псевдореферендумов в информационном пространстве".

Однако, марионетки Кремля на оккупированных территориях понимают, что даже поэтапное голосование может вообще не состояться через тандемные последствия неудач российской армии и давления со стороны партизан и гражданского сопротивления.

Напомним, что в Госдепе США назвали того, кто в Кремле отвечает за так называемые "референдумы" в Украине.

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Война России против Украины