Россия все чаще признает свою несостоятельность провести псевдореферендумы на оккупированных территориях, - ISW

Аналитики отмечают, что в Кремле хотели до лета 2022 года захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Однако, этот план полностью провалился.

"Неспособность российских военных взять под контроль эти территории подорвала перспективы устроить крупные "операции" - масштабные псевдореферендумы в оккупированных регионах", - указали в ISW.

В Институте изучения войны предполагают, что Москва "будет продолжать распространять концепцию масштабных псевдореферендумов в информационном пространстве".

Однако, марионетки Кремля на оккупированных территориях понимают, что даже поэтапное голосование может вообще не состояться через тандемные последствия неудач российской армии и давления со стороны партизан и гражданского сопротивления.