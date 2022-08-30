Госдеп назвал, кто в Кремле отвечает за "референдумы" в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя, которого цитирует CNN .

"Он (Кириенко, - ред.) отвечает за надзор за захваченными Россией территориями до их попытки присоединения, что было бы незаконным", - отметил он.

Патель также повторил, что по оценкам США, фиктивные референдумы могут пройти в ближайшие недели.

"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России. В рамках фиктивных референдумов она, несомненно, будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение", - добавил он.