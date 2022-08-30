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Госдеп назвал, кто в Кремле отвечает за "референдумы" в Украине

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 30 августа 2022 22:11
Госдеп назвал, кто в Кремле отвечает за "референдумы" в Украине Фото: первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (IAEA Imagebank)
Автор: Александр Мороз

За проведение фейковых "референдумов" на захваченной территории Украины отвечает первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя, которого цитирует CNN.

"Он (Кириенко, - ред.) отвечает за надзор за захваченными Россией территориями до их попытки присоединения, что было бы незаконным", - отметил он.

Патель также повторил, что по оценкам США, фиктивные референдумы могут пройти в ближайшие недели.

"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России. В рамках фиктивных референдумов она, несомненно, будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение", - добавил он.

Напомним, Кириенко фигурирует в списках санкций США против России. За два дня до российского вторжения в отношении него ввели санкции за решение Владимира Путина признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Тем временем в Офисе президента Украины считают, что попытки России аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают.

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