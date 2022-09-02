Росія все частіше визнає свою неспроможність провести псевдореферендуми на окупованих територіях, - ISW

Аналітики зазначають, що у Кремлі хотіли до літа 2022 року захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Проте, цей план повністю провалився.

"Нездатність російських військових взяти під контроль ці території підірвала перспективи влаштувати великі "операції" - масштабні псевдореферендуми в окупованих регіонах", - вказали у ISW.

В Інституті вивчення війни припускають, що Москва "продовжуватиме поширювати концепцію масштабних псевдореферендумів в інформаційному просторі".

Однак маріонетки Кремля на окупованих територіях розуміють, що навіть поетапне голосування може взагалі не відбутися через тандемні наслідки невдач російської армії та тиску з боку партизан і громадянського спротиву.