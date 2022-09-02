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Росія все частіше визнає свою неспроможність провести псевдореферендуми на окупованих територіях, - ISW

Фото: РФ визнає свою неспроможність провести псевдореферендуми на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росія дедалі частіше визнає, що неспроможна провести псевдореферендуми на окупованих територіях України. Агресор нездатний захопити бажані регіони та боротьбися з місцевим рухом опору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що у Кремлі хотіли до літа 2022 року захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Проте, цей план повністю провалився.

"Нездатність російських військових взяти під контроль ці території підірвала перспективи влаштувати великі "операції" - масштабні псевдореферендуми в окупованих регіонах", - вказали у ISW.

В Інституті вивчення війни припускають, що Москва "продовжуватиме поширювати концепцію масштабних псевдореферендумів в інформаційному просторі".

Однак маріонетки Кремля на окупованих територіях розуміють, що навіть поетапне голосування може взагалі не відбутися через тандемні наслідки невдач російської армії та тиску з боку партизан і громадянського спротиву.

Нагадаємо, що в Держдепі США назвали того, хто в Кремлі відповідає за так звані "референдуми" в Україні.

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Війна Росії проти України