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РФ будет отвечать за нарушение решения Международного суда ООН по Междлису, - Климкин

Новости » Политика    30.10.2018 - 19:28
Фото: митинг в поддержку крымских татар (УНИАН)
Фото: митинг в поддержку крымских татар (УНИАН)

Также Климкин отметил, что Украина передаст Совбезу ООН данные о нарушениях Россией прав человека в отношении крымских татар

Россия будет нести ответственность за свои посягательства на Меджлис крымскотатарского народа в оккупированном Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

В частности, Климкин отметил, что Россия нарушает решение Международного суда ООН.

"Напоминаю крымским прихвостням российских оккупантов, что, посягая на Меджлис, вы не просто попираете мораль и действуете против совести, чем уже никого не удивляете. Вы нарушаете решение Международного суда ООН. То есть, совершаете преступление, за который обязательно придется ответить", - отметил Климкин.

Также он прокомментировал преследование силовиками РФ в Крыму активистов организации "Крымская солидарность", заявив, что Украина будет говорить об этой ситуации на международных площадках. В частности, об этом пойдет речь на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 30 октября.

"На всех международных площадках мы будем говорить о каждом случае репрессий против активистов, которые оказывают сопротивление оккупантам. Уже сегодня выступит украинская делегация на открытом заседании СБ ООН", - отметил министр.

РФ будет отвечать за нарушение решения Международного суда ООН по Междлису, - Климкин

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Украины выразило протест против очередного усиления репрессий со стороны России относительно граждан Украины на временно оккупированной территории АР Крым.

Отметим, что Международный суд Организации объединенных наций обязал Российскую Федерацию до 18 января 2019 года проинформировать относительно конкретно предпринятых шагов, направленных на выполнение приказа о снятии запрета деятельности Меджлиса.

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