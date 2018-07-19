Міжнародний суд ООН вимагає у РФ відзвітувати про виконання рішення по Меджлісу

Суд підтвердив обов’язковість виконання наказу, виданого у 2017 році

Міжнародний суд Організації об'єднаних націй (ООН) зобов’язав Російську Федерацію до 18 січня 2019 року поінформувати щодо конкретно вжитих кроків, спрямованих на виконання наказу щодо зняття заборони діяльності Меджлісу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

19 квітня 2017 року суд ООН у наказі зобов’язав Російську Федерацію "утримуватися від обмежень на права кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс". Однак РФ цей наказ не виконала.

Сьогодні, 19 липня суд підтвердив обов’язковість виконання наказу.

Україна закликає РФ виконати свої міжнародні зобов’язання шляхом безумовного скасування заборони діяльності Меджлісу, як це передбачено текстом наказу Міжнародного суду ООН у 2017 році.

"Для нас це важливий інструмент боротьби за права кримськотатарського народу і за відновлення дії органів, які мають найбільшу легітимність серед кримських татар", - зазначила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН НАГАДУЄ РФ, ЩО РІШЕННЯ СУДУ СЛІД ВИКОНУВАТИ. Суд ООН чітко вказав Росії про її обов`язок виконати... Опубліковано Lana Zerkal Четвер, 19 липня 2018 р.

Нагадаємо, 18 травня 2018 року Міжнародний суд ООН також вимагав у Росії надати інформацію про хід виконання наказу суду від 19 квітня 2017 року про відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму.