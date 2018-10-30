РФ відповідатиме за порушення рішення Міжнародного суду ООН щодо Междлісу, - Клімкін

Фото: мітинг на підтримку кримських татар (УНІАН)

Також Клімкін зауважив, що Україна передасть Радбезу ООН дані про порушення Росією прав людини щодо кримських татар

Росія нестиме відповідальність за свої зазіхання на Меджліс кримськотатарського народу в окупованому Криму. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра.

Зокрема, Клімкін зауважив, що Росія порушує рішення Міжнародного суду ООН.

"Нагадую кримським посіпакам російських окупантів, що, зазіхаючи на Меджліс, ви не просто топчете мораль та дієте проти совісті, чим вже нікого не дивуєте. Ви порушуєте рішення Міжнародного суду ООН. Тобто, коїте злочин, за який обов’язково доведеться відповісти", - зазначив Клімкін.

Також він прокоментував переслідування силовиками РФ у Криму активістів організації "Кримська солідарність", заявивши, що говоритиме про цю ситуацію на міжнародних майданчиках. Зокрема, про це йтиметься на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня.

"На всіх міжнародних майданчиках ми будемо говорити про кожен випадок репресій проти активістів, які чинять опір окупантам. Вже сьогодні виступить українська делегація на відкритому засіданні РБ ООН", - зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ України висловило протест проти чергового посилення репресій з боку Росії щодо громадян України на тимчасово окупованій території АР Крим.

Зазначимо, що Міжнародний суд Організації об'єднаних націй зобов’язав Російську Федерацію до 18 січня 2019 року поінформувати щодо конкретно вжитих кроків, спрямованих на виконання наказу щодо зняття заборони діяльності Меджлісу.