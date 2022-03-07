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Россия бросила в Украину почти 100 процентов боеспособной армии, - Минобороны США

Автор: Анна Шиканова

По данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине почти 100 процентов своей боевой мощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, Россия сосредоточила в Украине почти 100% своей боевой мощи, которую заранее подготовила и развернула на границах.

Также представитель Минобороны заявил, что по территории Украины за все это время было выпущено 625 ракет.

Также чиновник сказал, что, хотя закрытие воздушного пространства над Украиной все еще оспаривается, США оценивают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "подавляющее большинство его самолетов", а также зенитное оружие для защиты украинского воздушного пространства.

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Напомним, ранее мы писали о том, что конгресс США согласовал процедуру запрета на поставку энергоносителей из России.

А также рассказывали о том, что Канада вводит санкции против 10 человек из окружения Путина.

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