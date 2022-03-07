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Росія кинула в Україну майже 100 відсотків боєздатної армії, - Міноборони США

Автор: Анна Шиканова

За даними Міністерства оборони США, Росія задіяла в Україні майже 100 відсотків своєї бойової потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявив високопоставлений представник Міноборони США, Росія зосередила в Україні майже 100% своєї бойової потужності, яку заздалегідь підготувала і розгорнула на кордонах.

Також представник Міноборони заявив, що по території України за весь цей час було випущено 625 ракет.

Також чиновник сказав, що, хоча закриття повітряного простору над Україною все ще оскаржується, США оцінюють, що у президента України Володимира Зеленського є "переважна більшість його літаків", а також зенітна зброя для захисту українського повітряного простору.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Конгрес США погодив процедуру заборони на постачання енергоносіїв з Росії.

А також розповідали про те, що Канада вводить санкції проти 10 осіб з оточення Путіна.

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