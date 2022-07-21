Россия может брать "оперативные паузы" в войне: в ГУР объяснили, чем это опасно

РФ может брать так называемые "оперативные паузы" в войне, тем самым принуждая Украину сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого во время брифинга .

"Война может завершиться только нашей победой, это во-первых. Во вторых, мы не исключаем, что РФ будет брать какие-то оперативные паузы, а самое основное – будет осуществлять все возможное, чтобы посадить нас за стол переговоров и решить те вопросы, которые для нее сейчас наиболее актуальны - это оккупированные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Потому что Херсонская область очень важна для обеспечения Крымского полуострова", - рассказал он.

Но, по его словам, это не финальная точка этой войны.

"Основная стратегическая цель РФ остается неизменной - полная оккупация нашего государства. И любые переговоры могут привести к тому, что оккупированные территории будут использоваться как плацдарм для восстановления и расширения широкомасштабной агрессии против нашей страны", - добавил Скибицкий.