Россия может брать "оперативные паузы" в войне: в ГУР объяснили, чем это опасно

РФ может брать так называемые "оперативные паузы" в войне, тем самым принуждая Украину сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого во время брифинга.
"Война может завершиться только нашей победой, это во-первых. Во вторых, мы не исключаем, что РФ будет брать какие-то оперативные паузы, а самое основное – будет осуществлять все возможное, чтобы посадить нас за стол переговоров и решить те вопросы, которые для нее сейчас наиболее актуальны - это оккупированные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Потому что Херсонская область очень важна для обеспечения Крымского полуострова", - рассказал он.
Но, по его словам, это не финальная точка этой войны.
"Основная стратегическая цель РФ остается неизменной - полная оккупация нашего государства. И любые переговоры могут привести к тому, что оккупированные территории будут использоваться как плацдарм для восстановления и расширения широкомасштабной агрессии против нашей страны", - добавил Скибицкий.
Напомним, 17 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса. По его словам, на сегодня переговоры не ведутся ни в каком виде.
Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.