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Росія може брати "оперативні паузи" у війні: у ГУР пояснили, чим це небезпечно

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький (facebook_com_GeneralStaff_ua)
Автор: Наталія Гурковська

РФ може брати так звані "оперативні паузи" у війні, тим самим змушуючи Україну сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького під час брифінгу.

"Війна може завершитися тільки нашою перемогою, це по-перше. По друге, ми не виключаємо, що РФ буде брати якісь оперативні паузи, а саме основне - буде здійснювати все можливе, щоб посадити нас за стіл переговорів і вирішити ті питання, які для неї зараз найбільш актуальні - це окуповані території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Тому що Херсонська область дуже важлива їм для забезпечення Кримського півострову", - розповів він.

Але, за його словами, це не фінальна крапка цієї війни.

"Основна стратегічна мета РФ залишається незмінною - повна окупація нашої держави. І будь-які переговори можуть призвести до того, що окуповані території будуть використовуватися як плацдарм для відновлення і розширення широкомасштабної агресії проти нашої країни", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, 17 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Україна вийшла з переговорного процесу. За його словами, на сьогодні переговори не ведуться ні в якому вигляді.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, саме Росія повинна зробити перший крок для переговорів, зокрема, відвести свої війська на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

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Війна в Україні