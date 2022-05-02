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Россия бомбит зерновую инфраструктуру Украины для снижения конкуренции, - министр Германии

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 мая 2022 12:17
Россия бомбит зерновую инфраструктуру Украины для снижения конкуренции, - министр Германии Фото: Россия атакует зерновую отрасль Украины для снижения конкуренции (minagro.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Российские атаки на зерновую инфраструктуру Украины выглядят как попытки снизить конкуренцию на экспортных рынках России. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что при этом рост рыночных цен идет России на пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы неоднократно получаем сообщения о целенаправленных российских атаках на зерновые элеваторы, склады удобрений, сельскохозяйственные угодья и инфраструктуру", - сказал Оездемир.

Растет подозрение, что президент России Владимир Путин стремится "в долгосрочной перспективе устранить Украину как конкурента", сказал Оездемир.

Россия и Украина традиционно являются основными конкурентами на мировых рынках зерна. Мировые цены на пшеницу выросли примерно на 40% после того, как вторжение России в Украину 24 февраля привело к сокращению поставок на мировые рынки из Черного моря.

По данным Международного совета по зерну, Украина была четвертым в мире экспортером зерна в сезоне 2020/21, продав за границу 44,7 млн тонн. Объем экспорта резко упал после российского вторжения.

"В условиях растущего голода в мире Россия стремится усилить давление, - сказал Оздемир. - В то же время массовый рост рыночных цен идет России на пользу, потому что это приносит в страну новые деньги".

Оздемир сказал, что поднимет вопрос о том, как Украине помочь увеличить экспорт зерна, на встрече министров сельского хозяйства G7 в середине мая.

"Мы должны искать альтернативные способы транспортировки, - сказал он. - Железнодорожный транспорт мог бы быть способом экспорта большего количества зерна, хотя и с большими усилиями и с ограниченными возможностями".

Он добавил, что Германия будет стремиться оказать помощь.

Украина постепенно расширяет экспорт зерна наземным транспортом в страны Евросоюза. Но разная ширина железнодорожных путей в Украине и ЕС приводит к тому, что украинские поезда не могут автоматически курсировать по европейской железнодорожной сети.

Украина может потерять десятки миллионов тонн зерна из-за блокады Россией своих черноморских портов, что спровоцирует продовольственный кризис, который ударит по Европе, Азии и Африке, заявил в понедельник президент Владимир Зеленский.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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