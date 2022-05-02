Росія бомбить зернову інфраструктуру України для зниження конкуренції, - міністр Німеччини

Російські атаки на зернову інфраструктуру України виглядають як спроби знизити конкуренцію на експортних ринках Росії. Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що при цьому зростання ринкових цін йде Росії на користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми неодноразово отримуємо повідомлення про цілеспрямовані російські атаки на зернові елеватори, Склади добрив, сільськогосподарські угіддя та інфраструктуру", - сказав Оездемір.

Зростає підозра, що президент Росії Володимир Путін прагне "в довгостроковій перспективі усунути Україну як конкурента", сказав Оездемір.

Росія і Україна традиційно є основними конкурентами на світових ринках зерна. Світові ціни на пшеницю зросли приблизно на 40% після того, як вторгнення Росії в Україну 24 лютого призвело до скорочення поставок на світові ринки з Чорного моря.

За даними Міжнародної ради по зерну, Україна була четвертим у світі експортером зерна в сезоні 2020/21, продавши за кордон 44,7 млн тонн. Обсяг експорту різко впав після російського вторгнення.

"В умовах зростаючого голоду в світі Росія прагне посилити тиск, - сказав Оздемір. - У той же час масове зростання ринкових цін йде Росії на користь, тому що це приносить в країну нові гроші".

Оздемір сказав, що підніме питання про те, як Україні допомогти збільшити експорт зерна, на зустрічі міністрів сільського господарства G7 в середині травня.

"Ми повинні шукати альтернативні способи транспортування", - сказав він. - Залізничний транспорт міг би бути способом експорту більшої кількості зерна, хоча і з великими зусиллями і з обмеженими можливостями".

Він додав, що Німеччина буде прагнути надати допомогу.

Україна поступово розширює експорт зерна наземним транспортом до країн Євросоюзу. Але різна ширина залізничних колій в Україні та ЄС призводить до того, що українські поїзди не можуть автоматично курсувати по європейській залізничній мережі.

Україна може втратити десятки мільйонів тонн зерна через блокаду Росією своїх чорноморських портів, що спровокує продовольчу кризу, яка вдарить по Європі, Азії та Африці, заявив у понеділок президент Володимир Зеленський.