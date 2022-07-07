Россия из-за больших потерь бросает на войну немотивированные подразделения
Россия продолжает терпеть значительные потери личного состава, вооружения, а также техники в войне против Украины. Из-за этого оккупанты начали бросать в бой немотивированные подразделения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Согласно данным Генштаба, русское командование вывело подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады и привлекло к войне немотивированные подразделения 74-й бригады.
В то же время оккупанты продолжают принудительную мобилизацию личного состава на временно оккупированной территории Луганской области. Мобилизованные имеют слабую подготовку и неудовлетворительное комплектование.
"В настоящее время текущий некомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации составляет около 8-ми тысяч человек", - добавляет Генштаб.
Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 150 российских оккупантов.
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