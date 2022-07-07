ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія через великі втрати кидає на війну немотивовані підрозділи

Новость на русском →
Четвер 07 липня 2022 19:05
Росія через великі втрати кидає на війну немотивовані підрозділи Фото: Росія через великі втрати кидає на війну немотивовані підрозділи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія продовжує зазнавати значні втрати особового складу, озброєння, а також техніки у війні проти України. Через це окупанти почали кидати у бій немотивовані підрозділи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з даними Генштабу, російське командування вивело підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади й залучило до війни невмотивовані підрозділи 74-ї бригади.

Водночас окупанти продовжують примусову мобілізацію особового складу на тимчасово окупованій території Луганської області. Мобілізовані мають слабку підготовку та незадовільне комплектування.

"На даний час поточний некомплект підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації складає близько 8-ми тисяч осіб", - додає Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 150 російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника