Россия больше не вмешивается в дела США, - Трамп

Однако спецслужбы США заявляют, что вмешательство РФ продолжается

США больше не являются целью России, как было во время ее вмешательства во внутренние американские дела. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, передает Reuters.

В ответ на вопрос, остаются ли США целью России, Трамп ответил: "Нет".

Однако представители спецслужб США заявили, что усилия России по вмешательству в выборы продолжаются и теперь нацелены на предстоящие выборы в Конгресс США в ноябре.

Напомним, 16 июля в ходе встречи с Трампом в Хельсинки президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

В ответ Трамп предложил, чтобы те, кто работает над этим делом, сотрудничали с РФ.

17 июля Трамп заявил, что соглашается с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. По словам Трампа, он доверяет учреждениям США, а на конференции в Хельсинки он оговорился.