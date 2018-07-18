Росія більше не втручається у справи США, - Трамп

Проте спецслужби США заявляють, що втручання РФ триває

США більше не є метою Росії, як було під час її втручання у внутрішні американські справи. Про це заявив президент США Дональд Трамп на прес-конференції, передає Reuters.

У відповідь на питання, чи залишаються США метою Росії, Трамп відповів: "Ні".

Однак представники спецслужб США заявили, що зусилля Росії щодо втручання у вибори тривають і тепер націлені на майбутні вибори в Конгрес США в листопаді.

Нагадаємо, 16 липня в ході зустрічі з Трампом у Гельсінкі президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія не втручалася в президентські вибори в США в 2016 році.

У відповідь Трамп запропонував, щоб ті, хто працює над цією справою, співпрацювали з РФ.

17 липня Трамп заявив, що погоджується з висновками американських спецслужб про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року. За словами Трампа, він довіряє установам США, а на конференції в Гельсінкі він обмовився.