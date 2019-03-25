Россия блокирует работу КПВВ "Золотое" и ремонт моста в Станице Луганской

Российская Федерация блокирует полноценную работу КПВВ "Золотое" и реконструкцию моста в Станице Луганской. Об этом написала замглавы Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в своем Facebook.

Она отметила, что украинские строители выехали на ремонт разрушенного боевиками моста, однако Россия не дала никакого ответа на запрос Украины обеспечить режим тишины.

"26 украинских строителей и 13 единиц строительной техники выехали на разрушенный российскими войсками и боевиками мост в Станице Луганской, чтобы начать реконструкцию этого объекта... к сожалению, РФ не дала никакого ответа на запрос Украины обеспечить режим тишины", - написала Геращенко.

Парламентарий подчеркнула, что командующий Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев доложил в режиме видеосвязи о полной готовности украинской стороны начать реконструкцию моста и к полноценной работе в КПВВ "Золотое".

"Каждый год при переходе этими руинами гибнут люди, старики ломают руки-ноги. Все эти годы Украина заявляла о готовности немедленной реконструкции. И вместе с МККК, которые предлагали участие в ремонте объекта, и самостоятельно. Все эти годы РФ вместе с боевиками блокировала ремонт моста", - написала она.

По ее словам, сейчас Киев ожидает от ОБСЕ и стран Нормандского формата четкого публичного обращения к России с требованием прекратить блокировать решения гуманитарных проблем Донбасса.

"РФ должна убрать свой блокпост среди разрушенного моста, немедленно провести разминирование территорий вблизи Северского Донца и предоставить режим тишины для украинских строителей, мы проведем реконструкцию моста", - заверила первый вице-спикер ВР.

Напомним, представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Украина готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской при "режиме тишины", однако РФ не согласилась на это предложение.

Как писало РБК-Украина ранее, Марчук отмечал, что о намерении отремонтировать мост в одностороннем порядке Украина проинформировала нотами лидеров стран Нормандской четверки и ОБСЕ.

Добавим, с начала введения перемирия до 22 марта произошло 60 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины боевиками.