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Марчук: Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской

Новости » Политика    25.03.2019 - 10:33
Марчук: Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской
Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Украина отремонтирует мост при условии "режима тишины"

Украина готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской при условии "режима тишины". Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук, сообщает РБК-Украина.

Марчук отметил, что на это предложение Россия не согласилась.

"Украина заявила, что сама может восстановить мост. Россия выступила против этой идеи, чтобы в случае атаки могли пройти танки по мосту. Россия затягивает этот вопрос в течение нескольких лет... Украина готова приступить к практическому строительству этого моста", - заявил он.

Марчук добавил, что для ремонта моста необходимо, чтобы был объявлен "режим тишины"

"Для этого объявляется "режим тишины" на несколько дней. Стороны дают гарантию безопасности, Украина уже дала гарантию безопасности. Россия не дает эту гарантию. Кроме того, нужно начать разминирование(территории моста, - ред.), - отметил он.

На следующем заседании ТКГ Украина поднимет вопрос восстановления моста в Станице Луганской и работы контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Золотое".

Отметим, мост в Станице Луганской был взорван в начале 2015 года. Сейчас в районе этого моста находится единственный пункт пропуска в регионе. Из-за повреждения моста КПВВ "Станица Луганская" обслуживает только пешеходов.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских подразделений, 25 марта ранены двое военных.

На Донбассе начал действовать новый режим перемирия На КПВВ "Станица Луганская" умер человек
Новости Украины мостСтаница ЛуганскаяЕвгений Марчук
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